Jul, PLK, SCH, Gazo, Naps, Kofs... tous réunis dans le clip "Le Classico organisé"

Jul a réuni beaucoup de monde dans le clip de "Classico organisé" : Koba LaD, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar et Naps.

par Team Mouv'

Il n'y a que Jul pour réaliser un tel exploit . Après le succès de Bande Organisée, le rappeur marseillais a vu plus loin en réunissant Paris et Marseille sur un projet collaboratif : Le Classico organisé .

Et c'est le clip qui porte le nom de l'album qui a été révélé, avec Koba LaD, Jul, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar et Naps sur le même morceau . Pour accompagner la sortie du projet ce vendredi 5 novembre, le collectif s'est entouré de William Thomas pour nous dévoiler le visuel de Classico Organisé.

Le réalisateur William Thomas est un grand habitué des travaux de Jul, c'est lui qui réalise la plupart de ses clips, et qui avait signé Bande organisée. Bourré d'effets spéciaux, le visuel s'inscrit dans la suite logique de son travail . Dans le clip, on voit des images de Paris, de Marseille, et surtout la réunion de tous les rappeurs, qui s'ambiancent entre eux .

Le clip est disponible ci - dessus, et l'album juste ici avec la présence de 157 rappeurs parisiens et marseillais .