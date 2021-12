Jul, Ninho, SCH… dans le top 10 des albums les plus écoutés sur Spotify en France

Les bilans 2021 de la plateforme Spotify avec top artistes, albums, titres sont tombés et le rap est plus qu'à l'honneur.

par Team Mouv'

La fin de l'année 2021 signe l'heure des bilans et il en va de même pour la plateforme musicale Spotify. Cette année, les Français ont plébiscité le rap. Incontestablement, les 10 artistes les plus écoutés en France sont des rappeurs. Dans l'ordre, nous avons donc les artistes Jul, Ninho, SCH, Damso, Naps, Booba, PNL, Djadja & Dinaz, PLK et lNekfeu.

Le rap incontestablement au top

A la tête du Top 10 des artistes les plus écoutés en France, on retrouve le superproductif marseillais Jul qui a enchaîné les projets collaboratifs, les très forts 13' Organisé pour une rencontre des artistes de Marseille dont le titre phare Bande Organisée est le 4ème titre le plus écouté de l'année, et la fusion PAris-Marseille avec le Classico Organisé.

Antoine Monin, PDG de Spotify France et Benelux s'est confié à 20 Minutes sur cette dominante forte du rap : "C’est une tendance qui se confirme et pas seulement chez nous, c’est la tendance du marché français. On peut se féliciter du dynamisme de la scène musicale française et francophone".

Top 10 des artistes les plus écoutés en France sur Spotify en 2021 :

Jul Ninho SCH Damso Naps Booba PNL Djadja & Dinaz PLK Nekfeu

Top 10 des titres les plus écoutés :

Naps, La Kiffance. Soso Maness, Petrouchka (feat avec PLK). Lil Nas X, Montero (Call me by your name). 13 Organisé, Bande organisée. Tayc, Le temps. Alonzo, Jul, Naps, La Seleçao. Gazo, HAINE & SEX. OBOY, TDB. Booba, Mona Lisa. Dua Lipa, feat Angèle, Fever.