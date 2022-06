Jul : les énormes chiffres de son dernier album en midweek

L'ovni Jul réalise des chiffres incroyables pour la sortie de son album "Extraterrestre".

par Team Mouv'

Jul nous gratifiait vendredi 3 juin dernier de son 17ème album intitulé Extraterrestre : 20 morceaux dont deux feats pour bien préparer l'été ! Comme une sortie n'arrive jamais seule avec le J, le rappeur de Marseille a également offert 20 clips remplis de surprises d'un coup à ses fans.

Le J c'est le S... uccès !

Attendu comme jamais par sa fanbase, l'hyperproductif Jul en donne toujours plus à ses fans. Déjà depuis 2013, chaque année l'artiste sort un nouvel opus et quand il ne sévit pas ne solo dans le game, il fait appel à la crème du rap marseillais avec son projet collaboratif 13'Organisé ou crée des connexions ave la région parisienne sur Le Classico Organisé.

Ce qui est sûr et certain, c'est que le Phocéen fédère : artistes, fans... il met tout le monde d'accord et ça se ressent sur ses ventes. En effet, le succès pour l'ovni est au rendez-vous avec son opus Extraterrestre puisqu'en midweek il cumule déjà près de 27 366 équivalents ventes, un très beau démarrage pour son projet :

Encore une belle performance du J, qui verra très certainement son opus monter plus haut et gravir les sommets comme avec la plupart de ses projets !