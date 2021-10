Jul, Lacrim, Niro, Alonzo, DA Uzi... réunis sur "Loi de la calle", premier single du "Classico Organisé"

Jul dévoile le premier single du "Classico Organisé" en feat avec Lacrim, Niro, Alonzo, DA Uzi, Kofs, Mister You, Le Rat Luciano.

par Team Mouv'

Ça y est le Classico Organisé est enfin lancé ! Teasé depuis le 22 septembre par Jul lui même, l'un des projet les plus attendu de l'année commence son exploitation avec la sortie du titre Loi de la calle.

Jul régale

Pour cette première le J nous a gâté. Comme pour l'album 13 Organisé il continue à nous proposer des sons aux multiples featuring, mais cette fois ci les marseillais ne seront pas les seuls présents . Pour ce morceau, justement, quatre rappeurs parisiens ont été invités : Lacrim, DA Uzi, Niro et Mister You. Pour les accompagné et respecter la parité, quatre rappeurs marseillais participent au son : Jul, Alonzo, Le Rat Luciano et Kofs .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un gros casting donc pour ce premier extrait du Classico Organisé. Un extrait qui peut d'ailleurs surprendre à la première écoute car, contrairement au premier single de 13 Organisé, Bande Organisée, les huit artistes n'ont pas délivré un tube dansant . En effet le titre est plus dans une ambiance boom bap dans laquelle les invités s'amusent à kicker les uns après les autres sans refrain .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alors que l'album sort le 5 novembre, on a déjà hâte d'y être et de voir collaborer les 154 rappeurs du projet .