Jul : "L'ovni" est certifié disque de diamant

Jul toujours dans le sommet de l'actu. En effet, Le J a dévoilé vendredi 3 juin dernier son 17ème album Extraterrestre : 20 morceaux dont deux feats pour bien préparer l'été ! Comme une sortie n'arrive jamais seule avec le J, le rappeur de Marseille a également décidé d'offrir un clip pour chaque morceau du projet soit 20 clips remplis de surprises d'un coup à ses fans.

D'ailleurs, il cartonne avec le clip du morceau Ténébreux et les ventes sont au rendez-vous. En effet, lui qui réalisait un excellent démarrage en midweek avec 27 336 ventes, en une semaine d'exploitation c'est doublé : il cumule 47 276 équivalent ventes en première semaine avec 53% des ventes physiques.

"On m'appelle l'ovni"

Et le succès continue pour le Phocéen puisqu'il a annoncé sur ses réseaux que L'ovni, son 6ème album studio sorti le 2 décembre 2016, est certifié disque de diamant !

Plus de 6 ans après sa sortie, le projet avec des hits comme On m'appelle l'ovni ou encore Tchikita rayonne fort et atteint cette belle distinction. Après My World , c'est son deuxième album qui obtient cette certification et le J a bien évidemment tenu à remercier sa team.

Encore une très belle performance pour Jul qui prouve encore une fois qu'il est une figure emblématique du rap jeu.