Jul : "j'arrive avec un nouveau concept jamais fait en France pour cet album"

Jul est définitivement de retour, et tease son prochain album avec un mystérieux message.

par Team Mouv'

C'est le J, c'est le S : il est de retour. Jul a officiellement annoncé son retour pour l'été, et le rap game francophone s'est aussitôt hypé. Le rappeur vient de rajouter au suspens avec un message plus que mystérieux.

Un été sans Jul, c'est comme un café sans crème, Paris sans Tour Eiffel ou Adémo sans N.O.S : ça manque de saveur. Mais heureusement, le rappeur marseillais, hyperactif, a apparemment l'intention de nous pondre un nouvel album rempli de hits pour accompagner nos vacances, et il n'en fallait pas plus pour mettre les fans de rap en PLS. Peu après cette annonce, un premier clip alléchant, Ça Tourne dans ma Tête, a fini de mettre l'eau à la bouche du public de Jul.

Du Jul pour ton été

Plus prolifique qu'une machine, et après une saison chargée où il a été à la tête de nombreux gros projets solos et collectifs comme l'album-événement du Classico Organisé, l'ovni du rap français prévoit de belles choses pour la saison estivale. Alors qu'il avait sorti Indépendance en décembre dernier, Jul a déjà dévoilé une grande partie de ce qui sera donc son vingt-septième album solo, et nous en a déjà dévoilé le titre (Extraterrestre) et la cover.

Jul - Story instagram

Pour faire encore plus trépigner les fans d'impatience, notre J national s'amuse à essaimer des indices à travers différents posts sur les réseaux sociaux, faisant à la fois régner la confusion et l'excitation. Après avoir posté : *"EXTRATERRESTRE - nouvel album le 3 juin - jenvoie une premiere rafale?",* celui-ci a partagé le clip en ajoutant "pleins de cadeaux arrivent pour vous , je vous aime". Mais ce qui intrigue encore plus les fans, c'est le dernier message que le Marseillais a posté sur Instagram : *"J'arrive avec un nouveau concept jamais fait en France pour cet album",* précisant : "un indice : c'est facile à dire et difficile à faire".

De quoi nous plonger une nouvelle fois dans l'attente : que veut dire le J par ces mots ? Si les Twittos sont déjà sur le coup, à grand renfort de théories en tout genre, il faudra attendre la sortie de l'album - dont on ne connaît pas encore la date - pour avoir le fin mot de l'histoire.