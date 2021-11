Jul envoie le premier extrait de son nouvel album "Indépendance"

Le superproductif Jul est de retour en solo pour son 26ème projet et nous envoie le premier extrait intitulé "Ma casio".

par Team Mouv'

On vous en parlait sur Mouv', le rappeur marseillais Jul envoie un gros cadeau à ses fans : son 26ème album solo intitulé Indépendance qui arrivera le 10 décembre 2021.

Le rappeur est plus que productif, c'est une machine ! Après l'incroyable succès du projet 13'Organisé, Jul a décidé de remettre ça, mais cette fois en invitant les rappeurs parisiens à jouer un Classico Organisé. Un projet qui réunit 157 rappeurs et rappeuses de Marseille et de Paris, toutes générations confondues.

Premier extrait de son album "Indépendance"

Et pour satisfaire pleinement sa fanbase, il offrira donc le 10 décembre un album tel un cadeau et comme une belle annonce n'arrive jamais seule avec le J, le rappeur vient de dévoiler le tout premier extrait intitulé Ma casio, diffusé en exclu dans Coffee Show ce mardi 30 novembre.

Pour l'écouter :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix