Jul réalise encore des très gros chiffres avec son nouvel album

Le nouvel album de Jul "Demain ça ira" vient de sortir et réalise déjà des gros résultats.

par Team Mouv'

Jul ne cesse de réaliser des exploits, la preuve encore avec son nouvel album . Le plus gros vendeur de l'histoire du rap français continue de faire la course en tête en réalisant des chiffres impressionnants. Les premiers chiffres de son album Demain ça ira, ont été dévoilés et ça s'annonce déjà comme un futur succès commercial .

Les premiers chiffres de Demain ça ira

Sorti ce vendredi 25 juin, le quinzième album du rappeur marseillais a atteint les 3,98 millions de streams en 24h sur Spotify ! En trois jours seulement, l'opus réalise 7600 ventes en streaming, comme annoncé par Booska - P. Un chiffre énorme qui témoigne de la fidélité de la Team Jul, depuis tant d'années . Il faudra attendre encore quelques jours pour obtenir les chiffres de la première semaine, après 7 jours d'exploitation .

Si vous n'avez pas encore écouté l'album de Jul ça se passe ici, et pour découvrir notre interview avec le rappeur, c'est juste en dessous .

