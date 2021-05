Jul égale Francis Cabrel et Mylène Farmer et se place derrière Johnny Hallyday

Jul fait la course avec des pointures de la variété française.

par Team Mouv'

Jusqu'où ira Jul ? Le rappeur qui est désormais le plus gros vendeur du rap français, fait maintenant la course avec les stars de la variété française . Comme le souligne un compte spécialisé dans les ventes, le rappeur marseillais vient d'obtenir le 12ème double disque de platine de sa carrière ( en seulement 74 semaines ) et est le 2ème artiste en France possédant le plus d'albums certifiés double platine . Alors qu'il a seulement 31 ans et 8 ans de carrière . . .

Selon les informations du compte Ventes Jul, le rappeur se place désormais sur le podium des artistes français en terme de certification double platine . Il égale Francis Cabrel et Mylène Farmer, et se positionne juste derrière Johnny Hallyday .

À noter aussi que tous ses albums depuis le début de sa carrière jusqu'à 2019 sont certifiés double disque de platine ! Une vraie performance du J .