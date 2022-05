Jul dévoile la tracklist de son album avec seulement deux feats

Jul annonce les morceaux de son album et les featurings présents.

Teasé depuis avril dernier, le nouvel album de Jul est en route et le marseillais accélère la cadence en dévoilant la tracklist de celui-ci, lourde de 20 morceaux mais maigre en collaborations.

L'extraterrestre bientôt de retour

Il l'avait lui-même déclaré et c'est aujourd'hui officiel, le public aura de la frappe de la part de Jul pour l'été. Alors que l'ovni sortait son dernier album Indépendance en décembre 2021, la machine semble toujours en route puisqu'il reviendra le 3 juin prochain avec son nouvel album intitulé Extraterrestre, presque sans featuring.

Annoncé sur Instagram et appuyé par la sortie du clip du premier extrait Ça tourne dans ma tête, Extraterrestre s'est un peu plus dévoilé à travers le morceau Superstar, faisant office de deuxième single envoyé plus récemment. Ce 25 mai, le voile s'est complètement levé puisque la tracklist a été communiquée par le rappeur sur ses réseaux sociaux.

C'est donc à travers 20 morceaux que le J dévoilera le fameux concept qu'il a promis, un concept qui devrait être inédit en France, entouré de seulement deux artistes, Houari et Moubarak sur le titre 1 fois mais pas 2.