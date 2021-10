Jul dévoile l'incroyable tracklist du "Classico Organisé" avec 30 titres et 157 rappeurs

En marge du match OM-PSG, Jul a dévoilé la tracklist officielle du "Classico Organisé".

par Team Mouv'

Alors que la sortie du triple album Classico Organisé a été officialisée pour le 5 novembre, la tracklist vient d'être dévoilée ce dimanche 24 octobre en direct du Vélodrome .

Une farandole d'artiste

En marge du match entre l'OM et le Paris Saint Germain, Jul avait teasé une annonce concernant le futur projet collaboratif . Le jour même du Classico, sur ses différents réseaux il a donné rendez - vous à 19h45 aux internautes pour une "annonce exclusive" depuis le Vélodrome et sur YouTube .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le rendez vous était donc donné et ceux qui y étaient présents ont eu l'opportunité de connaitre en avant première toute la tracklist du projet Classico Organisé. Les 157 invités et la composition des 30 morceaux du triple album ont ainsi été officiellement dévoilés dans une vidéo diffusée dans le stade et sur YouTube .

En tête d'affiche on retrouvera donc entre autre : Jul, GIMS, Kaaris, Naps, SCH, PLK, Soprano, Sofiane, Soso Maness, Oxmo, Rohff, Alonzo, Gazo, Hatik. . . Une nouvelle fois le J nous propose de multiples et diverses collaborations, tant en terme de générations qu'en terme géographique, qui nous font saliver d'avance .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rendez vous le 5 novembre pour découvrir ce fastidieux mais alléchant projet collaboratif entre les rappeurs de Marseille et les rappeurs de Paris .