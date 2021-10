Jul décroche un nouveau triple disque de platine

Le J est certifié trois fois platine pour "Rien 100 rien".

par Team Mouv'

En ce moment, c'est le feu pour les rappeurs de Marseille, à commencer par le J. Celui - ci vient de renouveler l'exploit du triple disque de platine pour son album Rien 100 Rien .

Un palmarès d'or et de platine

Alors que les fans de rap français attendent avec impatience la sortie du Classico - Organisé produit par Jul, celui - ci continue sa conquête de la France . Il a ainsi annoncé sur twitter, ce lundi 11 octobre 2021, que son album Rien 100 Rien était certifié platine, dans une courte vidéo .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Depuis ses débuts avec D'or et de platine en 2015, Jul enchaîne les succès. Tous ses albums sont certifiés une, deux ou trois fois platine, et Rien 100 Rien est ainsi son quatrième album triple platine . Un record impressionnant : cela représente 300 000 ventes pour l'album, et si on cumule les ventes de tous ses albums, plus de 4 millions de disques de l'ovni ont été vendus .

Des chiffres qui impressionnent, mais qui ne surprennent pas : avec le succès de ses derniers titres et de ses featurings, Jul a fini d'asseoir sa présence dans le rap français, et n'a plus rien à prouver. Un palmarès réellement d'or et de platine pour le rappeur marseillais à la bonne humeur communicative .