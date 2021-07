Jul décroche un 8ème single de diamant !

Nouvelle certification diamant grâce à son single "Sousou"...

par Team Mouv'

Les fans l'avait prédit et même inscrit dans les commentaires : "Cette musique restera légendaire" . . . C'est officiellement le cas puisque le single Sousou sortie le 26 mars 2020 vient d'être certifié single de diamant avec plus de 50 millions d'équivalent streams . . .

Incontestablement le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, c'est le 8ème single diamant pour Jul et son 5ème en solo . Il a récemment dévoilé son 23ème album solo Demain ça ira et il a été certifié double disque de platine pour son album précèdent La Machine avec 13ème double disque de platine . L'Ovni se rapproche encore d'un record de Johnny Hallyday . . .

Jul : sur le chantier, stadier, livreur et cambrioleur pour faire les "Sousou"

L'occasion idéale pour ( re ) découvrir ce morceau et ce clip dans lesquels Jul parle des femmes qui s'intéressent à son argent . Il te raconte aussi ses aventures à l'ancienne accompagnée d'une réalisation vidéo simple mais efficace signée Doretplatine dans laquelle tu peux le découvrir avec ses potes en vadrouille, sur le chantier, stadier au Vélodrome, livreur et même cambrioleur pour faire les Sousou. . . Il y a aussi quelques images de sa précédente tournée, spectaculaire . De quoi donner la force aux habitants de la cité phocéenne. Un son qui avait grave ambiancé ses fans pendant le premier confinement et qui porte aujourd'hui ses fruits .

Actif depuis le 2012 sur Youtube, sa chaîne comptabilise aujourd'hui plus de 3 171 095 400 vues. . . Il pourrait clairement ajouter "Diamant" dans le nom du son label d'Or et de Platine . . .

Toujours en quête de nouveauté

On a récemment appris que Jul se retiré pour l'été, histoire de préparer "un projet de fou et secret" . Il a aussi annoncer la sortie d'un documentaire qui mettra la lumière sur l'explosion de sa carrière musicale . Un peu de patience . . .