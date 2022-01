Jul décroche le 6ème triple disque de platine de sa carrière

L'album de Jul "La zone en personne" est certifié triple disque de platine.

Le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français a une fois de plus frappé. Avec son album La zone en personne, sorti en décembre 2018, Jul obtient un 6ème triple disque de platine.

L'ovni de platine

L'exploit continue pour le rappeur marseillais. Après avoir obtenu un disque de platine pour l'album du Classico-Organisé ce 2 janvier 2022 et en seulement 8 semaines, c'est ce mercredi 6 janvier que le J a annoncé à travers une vidéo postée sur son compte Instagram l'obtention de son 6ème triple disque de platine pour son album La zone en personne.

Le rappeur et producteur qui est à la tête de nombreux gros projets, continue de produire plus que personne d'autre mais surtout de vendre. Après avoir sorti son 26ème album solo en décembre dernier intitulé Indépendance (aussi certifié disque d'or récemment), l'ovni ne compte surement pas s'arrêter là.

Depuis le début de sa carrière, Jul connait un franc succès et cartonne dans son domaine puisqu'il ne cesse d'exploser les records du rap français qui lui sont d'ailleurs propres. Avec plus de 4 millions d'albums vendus en France, on espère que le J décrochera un jour la place du plus gros vendeur de disque en France, tout genres confondus, et pourquoi pas La Sacem à Madonna.