JUL décroche le 20ème disque d’or de sa carrière avec son album "Indépendance"

Jul atteint les sommets avec son nouvel album "Indépendance".

par Team Mouv'

Encore un disque d'or qui vient s'ajouter à la longue liste des récompenses de Jul. Le rappeur marseillais vient de décrocher le 20ème disque d'or de sa carrière, en franchissant les 50 000 ventes avec son album Indépendance, son album sorti le 10 décembre 2021.

Quelques semaines seulement après avoir sorti Classico Organisé, le J a enchaîné rapidement avec un seizième album studio. Sur cet opus composé de 22 nouveaux titres, Jul a invité ses acolytes Naps, Morad, Gips, Moubarak et Houari.

Jul plus gros vendeur rap en France

La productivité du J depuis ses débuts, lui a permis d'obtenir le statut du plus gros vendeur de rap français de l'histoire. Avec 4 millions d'albums vendus, il n'est pas que le plus gros vendeur rap français, il est aussi le deuxième plus gros vendeur en France (tous genres confondus) de la décennie, derrière Johnny Hallyday. Rien que ça.

