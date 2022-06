Jul : "de base, je pensais que j'allais être un flemmard, que j'allais rien faire de ma vie."

Jul revient sur sa période d'avant le rap.

par Team Mouv'

Alors que son vingt-septième album solo, EXTRATERRESTRE, va sortir ce vendredi 3 juin, Jul s'est prêté au jeu des interviews.

Jul ne s'y attendait pas...

D'origine assez discrète dans les médias, le rappeur marseillais s'est entretenu avec BFMTV. A cette occasion il est revenu sur le show qu'il tiendra au Vélodrome ce samedi 4 juin et raconte le travail qu'il a fait pour arriver en forme : "Je l'ai pris très au sérieux. Je fais du sport, j'ai perdu 15 kg, j'ai réappris tous mes sons".

Jul s'est ensuite exprimé sur tout le chemin qu'il a parcouru et de son passé avant le rap : "De base, je pensais que j'allais être un flemmard, que j'allais rien faire de ma vie [ ... ] Ma mère elle me criait parce que je ne me levais pas et que j'allais pas au travail". Ce à quoi la journaliste a relancé : "La musique t'as réveillé ?". "Ouais j'ai trouvé mon truc la dedans" a répondu le J.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Et en effet, une chose est sûre, Jul est loin d'être le "flemmard" qu'il s'attendait à devenir et si il fallait encore le prouver, il s'apprête à sortir 20 clips en même temps le jour de la sortie de son prochain album.