Jul dans "FIFA 22" ?

Le rappeur marseillais a laissé entendre qu'il pourrait apparaître dans le prochain "Fifa".

par Team Mouv'

Alors que l'on attend avec impatience la sortie de la vingt - deuxième édition de Fifa, le 1er octobre 2021, EA a commencé à teasé la nouvelle saison de son jeu . À l'occasion, l'entreprise de jeu vidéo s'est associée avec Jul, pour le plus grand plaisir des fans du rappeur .

Le J est un grand fan de foot, ce n'est pas un secret - Marseillais jusqu'au bout des ongles, le musicien est aussi un des plus fameux supporters de l'Olympique Marseille. Plus qu'un footeux, le rappeur est un passionné, et il nous partage son amour du ballon rond dans beaucoup de ses titres .

Une collaboration avec EA ?

Mais ses fans ont été surpris, ce lundi 20 septembre, de découvrir une illustration de l'ovni en joueur de Fifa. Le rappeur a en effet partagé sur son Twitter un dessin de lui "à la Fifa", en titrant mystérieusement : "vous êtes prets ma team?" ( sic ) . La toile s'est vite enflammée, se plaisant à imaginer pouvoir incarner le J aux manettes .

Comme le savent les habitués de Fifa, on retrouve occasionnellement des célébrités hors - sportifs dans les équipes : dans Fifa 2010, Soprano était présent non seulement dans la B . O, mais aussi comme footballeur après avoir débloqué un certain nombre de niveaux .

Dès lors, toutes les hypothèses sont possibles : d'une version du jeu locale, customisée à l'effigie des membres de Bande Organisée, à une apparition des rappeurs de Marseille sur l'écran, tout es les possibilités sont passées en revue . Contacté par nos soins, Believe, le distributeur de Jul, n'a pas souhaité en dire d'avantage sur le teasing de son artiste .

On sait en tout qu'à qu'avant chaque sortie d'une nouvelle édition de Fifa, E . A . envoie des copies de son jeu à différentes personnalités en guise de teasing. Jul, qui est un des symboles du football marseillais, a donc naturellement reçu son exemplaire personnalisé afin de pouvoir jouer en avant - première au jeu vidéo préféré des footeux .

Il faudra cependant attendre encore un peu pour en savoir plus sur les liens entre l'ovni du rap français et Fifa: le jeu - vidéo sera disponible le 1er octobre, et risque de nous réserver de belles surprises .