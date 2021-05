JuL commence à teaser son prochain album

Le plus productif de tous les rappeurs français revient bientôt avec un nouvel album !

par Team Mouv'

C'est officiel JuL est une MA - CHINE ! Après avoir retourné l'année 2020/2021 avec sa Bande Organisée et son dernier projet solo Loin du Monde, la réincarnation de Marseille en MC revient prochainement avec un nouvel album ! JuL lui - même a d'ailleurs commencé à faire sa promo, et c'est très bon signe .

L'album de JuL est déjà bouclé

Pour commencer à parler du projet à ses fans, le J a attendu le dernier moment, comme d'habitude : "L'album est presque prêt__" peut - on lire dans une courte vidéo sans son qu'il a diffusée sur son compte Instagram avec pour seul commentaire la phrase : "La Team JuL est là ? ! " :

Visiblement, la Team JuL est là

En 24h cette simple vidéo d'annonce a été visionnée plus de 500 000 fois. C'est énorme pour une simple annonce aussi vague . D'ailleurs on sait encore peu de choses sur ce projet qui devrait voir le jour prochainement . Mais de toute façon, les fans de JuL sont toujours présents pour soutenir l'artiste aux moments des sorties de ses projets . D'ailleurs le rappeur a récemment parlé d'un concert au vélodrome, dès que ce sera possible : en mai ! La Team JuL a de beaux jours à venir .

