Jul : "Classico Organisé" est déjà disque d’or

L'album "Classico Organisé" de Jul et sa bande est déjà disque d'or

par Team Mouv'

Le Classico Organisé sera l'événement de 2021 ! Quelques semaines à peine après sa sortie, l'album de Jul est déjà certifié disque d'or .

Une réussite impressionnante sous le signe du J : comme d'habitude avec les projets de l'ovni . le Classico Organisé fait déjà un carton . Sorti le 5 novembre 2021, l'album est certifié disque d'or à peine plus de deux semaines après sa diffusion, confirmant le succès de la collaboration Paris - Marseille .

Une réussite collective sous le signe du J

Un coup de force porté par Jul, mais qui signe une réussite collective . En effet, 157 rappeurs de Paris et Marseille se sont retrouvés pour cette compilation tenant sur trois albums, et réunissant ainsi un casting d'une magnitude impressionnante, à base de Lacrim, Alkpote, Mister You, Le Rat Luciano, Gims ou encore Alonzo et SCH.

Le clip du Classico Organisé avait déjà pété les scores avec plus de trois millions de vues en 24h, comme le titre Loi de la Calle qui avait été streamé plus de 500 000 fois sur spotify en une journée . Ce projet, qui est à l'intersection des styles de rap, des villes, des âges et même des genres, a su convaincre un public divers et varié et s'affirmer comme un des albums phares de 2021 .

Une certification qui vient récompenser le travail de Jul, mais qui est finalement sans surprise : le flow accrocheur du rappeur marseillais, dont l'aura est intarissable, associé à la force de plus de 150 rappeurs, ne pouvait que donner de l'or… et peut - être, bientôt, du diamant .