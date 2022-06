Jul balance 20 clips d'un seul coup

Jul envoie 20 clips pour la sortie de son nouvel album.

par Team Mouv'

Décidément, Jul ne fait jamais rien comme les autres. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Extraterrestre, le marseillais a décidé d'envoyer la sauce avec la sortie de pas moins de 20 clips, accompagnés de surprises.

La machine ne s'arrête plus

Chose promise, chose due. Celui qui avait annoncé revenir avec un concept inédit en France n'a pas manqué à son devoir. En effet, alors qu'il dévoilait ce vendredi 3 juin, son 17ème album Extraterrestre, la veille d'un concert au Vélodrome qui promet d'être historique, l'ovni ne se suffira pas de cela pour faire parler sa folle productivité sans limite.

Et pour preuve, le plus gros vendeur du rap français a eu l'ingénieuse idée d'envoyer, d'un seul coup, 20 visuels pour accompagner les 20 titres de son album, auxquels s'ajoutent également 20 NFT, donnant accès, à leurs propriétaires, à des certifications ou encore à une réduction à vie sur le merch d'Or et de Platine. Mais ce n'est pas tout, le J est bien généreux puisque 3 chanceux parmi les détenteurs, toucheront, pendant un an, les royalties du clip YouTube qu'ils possèderont.

Ce n'est donc pas seulement un album qu'il a décidé d'offrir à son public, mais plus que cela, c'est aussi un album visuel, tel un catalogue, rempli de cadeaux. De quoi remercier comme il se doit sa fanbase qui est toujours aussi fidèle après presque 10 ans de carrière.

18 clips sont disponibles, et deux autres devraient prochainement sortir.

