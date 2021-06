Jul annonce la suite de "13'Organisé" avec un premier indice sur la date

Au micro de Mouv', Jul a dévoilé quelques infos sur le volume 2 de "13 Organisé".

par Team Mouv'

En pleine promotion de son nouvel album prévu ce vendredi 25 juin, Jul nous a rencontré pour taper la discussion lors d'une interview en studio dans laquelle il se livre sur hier, aujourd'hui et demain, Marseille et évidemment le projet 13'Organisé qui a retourné le rap et le public français .

La suite arrive

Très fier du projet 100% marseillais qu'il a lancé, la superstar de la ville envoie beaucoup d'amour à tous les artistes qui ont bossé avec lui dessus et reconnait que ça a été un gros tremplin pour la ville et pour les rappeurs locaux : "Ca a mis en avant Marseille, ça fait du bien, tu le ressens dans les classements, les rappeurs ils se donnent à fond . . J'suis content pour tout le monde et je souhaite la réussite à tout le monde" . Concernant la suite, Jul n'a pas évité la question et apporté quelques précisions sur 13'Organisé 2 : "La suite c'est en chantier, mais un bon chantier, un bon démarrage de chantier, on a le terrain, on commence à tout placer bientôt . Je n'ai pas de date prévue, mais c'est dans l'année" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Hyper actif, Jul trouve donc le temps de charbonner sur la suite de 13'Organisé entre deux albums et ça fait vraiment plaisir !

En attendant d'en savoir plus, on pourra saigner son album ce vendredi 25 juin !