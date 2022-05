Jul annonce la sortie de 20 clips d'un coup

Jul va sortir 20 clips le même jour que son prochain projet.

par Team Mouv'

Ce vendredi 3 juin, Jul sortira son nouvel album composé de 20 titres et 2 featurings. Mais comme à son habitude, le rappeur marseillais a décidé de faire dans l'originalité.

20 clips en 4 heures

Chose promise chose due. Jul l'avait annoncé : "J'arrive avec un nouveau concept jamais fait en France pour cet album". Un déclaration faite début mai et qui faisait suite à l'annonce de son nouvel album EXTRATERRESTRE, son vingt-septième album solo. Tout le monde s'est alors demandé ce que nous réservait l'ultra productif rappeur de Marseille.

Ce dimanche 29 mai, Jul a décidé de mettre fin au suspense et dévoile enfin les dessous de ce mystère. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une nouvelle fois il ne s'est pas moqué de ses fans, puisqu'il va sortir 20 clips le même jour en l'espace de 4 heures ! "J'ai clippé tous les titres de l'album et vous pourrez tous les déguster sur la chaîne YouTube DORETDEPLATINE ce vendredi 3 juin de 18h à 22h". Une performance inédite qui risque une nouvelle fois de marquer les esprits.

Alors maintenant, il ne reste plus qu'à attendre ce vendredi 3 juin pour découvrir le nouveau projet de Jul et visionner ensuite les 20 clips que nous prépare l'auteur de JCVD. Une chose est sure, ses fans auront à manger pour un bon bout de temps.