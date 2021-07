JuL annonce la sortie d'un documentaire inédit consacré à sa carrière !

JuL vient d'annoncer la sortie d'un documentaire qui mettra la lumière sur l'explosion de sa carrière musicale !

par Team Mouv'

Alors qu'il vient tout juste de nous dévoiler son dernier album intitulé Demain ça ira, JuL a annoncé la sortie prochaine d'un documentaire consacré à sa carrière hors norme ! Le parrain du rap marseillais reviendra à l'écran nous parler de son ascension fulgurante dans le Rap Game en prenant le temps de nous raconter son "vécu", en partant d'avant le succès jusqu'à son apogée .

Le J comme on ne l'a jamais vu

Intitulé Rien sans rien et produit par la réalisatrice talentueuse Leïla Sy, le documentaire devrait dépeindre tout le cheminement musical de JuL, de sa chambre d'ado jusqu'aux concerts au Vélodrome, le temple du football marseillais . "Ca va péter" écrivait l'OVNI au moment d'annoncer cette bonne nouvelle à ses fans sur son compte Instagram en partageant un teaser de 3 minutes très prometteur :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tout Marseille sera là

Et comme l'histoire du J, c'est un morceau de l'histoire de Marseille toute entière, plusieurs gros noms seront également présents pour nous dépeindre leur JuL à eux . En plus d'Heuss l'Enfoiré et d'Alonzo, les amis et les proches du rappeur du quartier Saint - Jean - le - désert nous livreront également une floppée d'anecdotes et de sourires ! Même si tout le monde connait sa musique, peu de gens ont eu l'occasion d'apprendre à connaitre la personnalité de JuL hors caméras . Volontairement discret et en retrait, la star marseillaise est toujours restée "timide" sur sa vie privée . Ce documentaire inédit sera probablement l'occasion pour son public de découvrir une nouvelle facette de la personnalité du plus gros vendeur de rap français de sa génération . . . on a hâte .

Jul sur Mouv . fr !

La veille de la sortie de Demain ça ira, JuL était en interview pour ta radio sûre ! L'interview est disponible directement sur notre chaîne YouTube :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix