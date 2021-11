Jul annonce "Indépendance" son 26ème projet en solo

Incroyable, entre "Bande Organisée", "Classico Organisé", Jul a eu le temps de nous préparer "Indépendance".

par Team Mouv'

En huit ans de carrière, Jul cumule déjà un nombre incalculable de records et d’exploits. Plus gros vendeur de l’histoire du rap français, il a réalisé l’an dernier avec le single Bande Organisé l’un des plus gros succès de sa carrière, obtenant la certification triple-diamant la plus rapide de l’histoire de la musique en France. Plus récemment, il s’est rapproché de Johnny Hallyday en alignant son 13ème album projet certifié double-platine, contre 15 pour la superstar Johnny.

La machine

Après l'incroyable succès du projet 13'Organisé, Jul a décidé de remettre ça, mais cette fois en invitant les rappeurs parisiens à jouer un Classico Organisé. Un projet qui réunit 157 rappeurs et rappeuses de Marseille et de Paris, toutes générations confondues.

Et ce n'est pas fini pour le rappeur marseillais qui tient aussi à gâter sa fanbase avec un tout projet solo annoncé sur ces réseaux. On a le droit à la date de sortie et au titre du projet et ça s'annonce lourd.

Le 26ème album solo de JuL s'intitulera Indépendance et il arrivera tel un cadeau le 10 décembre 2021.

