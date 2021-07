JSX et Booba réalisent le meilleur démarrage de la semaine avec "GTA"

Les raptis ont repris la mer, et leur butin est déjà énorme !

par Team Mouv'

Dévoilé il y a deux semaines, le titre de JSX GTA feat Booba est déjà un hit . Le clip animé de cette collab' 100% 92i est disponible depuis vendredi 9 juillet 2021 sur Youtube, et cumule plus de 1 500 000 vues .

Meilleur démarrage de la semaine

Visiblement satisfait des premiers chiffres de cette collab', le Duczer a partagé sur ses réseaux un petit visuel pour fêter cette belle première semaine d'exploitation du single . Les deux ratpis s'y félicitent d'avoir réalisé le "Meilleur démarrage de la semaine" :

Le duo de choc du 92i

En 3 collaborations, JSX et Booba ont trouvé l'alchimie parfaite entre leurs deux univers musicaux proches, mais distincts . Peu de temps avant la sortie d'ULTRA en mars, Booba et JSX avaient impressionné le game en dévoilant le clip Mona Lisa. Deux mois plus tôt, ils avaient dévoilé le titre POMPEII.

