JSX dévoile le superbe clip "GTA" feat Booba

Le rat-pi du 93 vient de dévoiler un gros featuring avec Kopp !

par Team Mouv'

On le savait déjà depuis les sorties des clips Mona Lisa et POMPEII, JSX x Booba, c'est une connexion qui marche ! Les deux rappeurs viennent de le prouver une fois de plus sur le titre GTA, désormais disponible sur les plateformes de streaming . Pour compléter cette nouvelle collab', les artistes du 92i viennent de dévoiler un clip à couper le souffle, réalisé par Biscuit Studio, et disponible ci - dessus .

Booba au refrain

Sur GTA, JSX et B20 sont comme des poissons dans l'eau . Sur une instru aérienne et légère comme ils les aiment, les deux rappeurs s'amusent en variant les flow pour aborder des thèmes souvent crus et violents. Le Duczer assure un refrain chanté dont il a le secret, entre mélo, punchlines à gogo et instru lunaire !

Drapeau levé j'ai mis les voiles, les yeux rivés sur 1 000 étoiles

