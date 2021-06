Josman lâche un nouvel EP de 4 titres dont un feat avec Tayc

Un nouvel EP de Josman très love avec en bonus un feat avec Tayc.

par Team Mouv'

Surprise ! Josman nous fait plaisir en cette journée de la Fête de la musique avec un EP intitulé HHHH. Au menu : un projet très court avec seulement 4 titres mais tous très sensuels . Le rappeur ultra productif, nous laisse pas longtemps sans un nouveau projet, le dernier, appelé MYSTR J . O . $ est paru en janvier . Confectionné en duo avec son frérot MYST, l'EP était quant à lui assez sombre .

Une surprise qui fait du bien

Ce nouveau projet intitulé HHHH pour "Hurt Heart Hard to Heal", s'illustre d'une cover au cœur brisé . . . le ton est donné . Si on ne sait pas si Josman a souffert d'une peine de cœur récemment, en tout cas il s'est inspiré de ce sentiment pour produire cet EP . Mais ici pas de place à la froideur, c'est un projet très sensuel que nous offre le rappeur . En toute discrétion, il nous avait teasé la surprise ce dimanche 20 juin à coup de tweets : "Vivement l’été hhhh - 7"; hhhh - 12"; "cœur blessé dur à soigner" .

Un projet de quatre titres muy caliente

Sur ces prods très douces signées Eazy Dew et MYSTR, Josman pose sa voix mélodieuse . Le premier titre Señorita fait direct monter la température d'un cran . Le tout grâce à une vibe ensoleillée et chaloupée, parfaite pour le retour des soirées et boîtes de nuit . Le thermomètre ne baisse pas avec le second morceau Best life, à l'auto - tune calibré . Un son qui donne envie de prendre la voiture pour une virée nocturne . . . seul ou accompagné .

En troisième position arrive la grosse surprise du projet : un featuring avec Tayc dans My Love . C'est romantique, c'est doux, un peu de miel pour commencer cet été . Le projet se clôt avec Toxxxic, un son qui comme son titre l'indique parle d'un amour toxique et charnel : "Toi et moi c'est toxique baby, pourquoi on s'obstine" .

Pas d'inquiétude pour ceux qui préfèrent Josman en mode sombre plutôt que loveur, il confirme dans un autre tweet qu'il travaille sur un futur album rap .

