Josman validé par Marc Lavoine

Marc Lavoine rend un sympathique hommage à Josman.

par Team Mouv'

Alors que son album est bientôt terminé, Josman reçoit un bel hommage de la part d'une des figures de la variété française.

Une chanson pour une nuit d'amour

Ce vendredi 14 janvier, Marc Lavoine était invité sur le plateau de l'émission Quotidien à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Il a bien sur abordé les thèmes de ce projet mais s'est aussi livré sur la politique et son enfance. Dans les dernières minutes de l'émission, présentée par Yann Barthès, les invités se prêtent au jeu de "La Playlist des invité-e-s" et l'auteur d'Elle a les yeux revolver n'y a pas échappé.

Lors de ce passage, les artistes doivent choisir des morceaux qui s'accordent à une situation et l'une d'entre elle a attiré l'attention des amateurs de rap. En effet, alors qu'il fallait choisir une chanson pour une nuit d'amour, Marc Lavoine a mentionné le titre J'aime Bien de Josman. Un choix qui montre que le chanteur est encore à la page et qui a rendu fier le principal intéressé qui a déclaré dans une story "Quel honneur".

Un beau clin d'œil qui montre une nouvelle fois que la barrière entre variété française et rap est de plus en plus fine.