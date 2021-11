Josman : son album "Split" est disque d'or

Josman enchaîne les certifications avec un nouveau disque d'or et un de platine.

par Team Mouv'

Josman est sans doute aux anges : après la certification platine de J . O . $ il y a quelques jours, c'est Split qui vient de passer disque d'or .

Pluie de certifications

Cela fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de Josman : celui - ci se fait discret depuis qu'il a annoncé travailler sur la préparation d'un prochain projet, qui serait son troisième album studio . Mais l'interprète de J'aime Bien a été récemment de nouveau sous le feu de l'actualité grâce à deux certifications en une semaine : une platine, pour J . O . $, et une or pour Split, ses deux premiers albums .

De quoi redonner une dose de confiance à l'artiste de 28 ans, qui est en plein travail . Et, de fait, Josman a été extrêmement productif cette année : après avoir dévoilé son EP MYSTR JO$,_composé avec son frère, il a balancé HHHH par surprise pour la fête de la musique, et a collaboré avec plusieurs rappeurs parmi lesquels Tayc ou encore Key Largo pour _Billets sales .

Deux premières certifications officielles pour Jos, et les fans de l'artiste comme Josman lui - même se réjouissent donc de cette nouvelle, qui confirme sa position dans le rap game et annonce un troisième album tout aussi populaire .

On espère en tout cas que la news va donner l'envie de tout déchirer à Josman, et qu'il nous prépare quelque chose d'encore plus lourd . . . et connaissant les habitudes du musicien, il pourrait nous surprendre .