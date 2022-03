Josman : les premiers gros chiffres de son album "M.A.N"

L'album M.A.N de Josman cartonne déjà sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Josman est l'artiste le plus écouté en France sur Spotify en France le jour de la sortie de son nouvel album M.A.N. Une énorme réussite pour le rappeur qui a marqué son retour après la sortie de deux EPs en 2021 (MYSTR J.O.$ et HHHH).

Comme l'indique Ventes Rap, l'album a cumulé 3,16 millions de streams en 24h sur Spotify France. Des résultats colossaux qui devraient permettre à Josman de réaliser une très belle première semaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

M.A.N, l'album qu'on attendait

Après des critiques divisées sur son album SPLIT, Josman a réussi à proposer un projet à son image, qui répond aux attentes fixées par l'artiste mais aussi par les fans.

Composé de 17 tracks, dont 3 interludes, l'homme qui a remporté les honneurs à End of the weak, nous propose un projet sublime avec des productions très travaillées. Sur l'album, on retrouve Laylow, Guy2Bezbar, Naza, Sofiane Pamart , Eazy Dew et Soleil Noir.