Josman : les premières photos annoncent un nouvel album glacial...

Josman a posté une série de photos annonçant son nouvel album.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient d'annoncer la sortie de son album, Josman a partagé une série de photos qui permettent d'en décerner l'ambiance. Et il semble qu'il va faire froid dans ce nouveau projet.

Sur le compte Instagram de Josman, tout est en noir et blanc : l'OG a posté de nouvelles photos après avoir officialisé son retour, deux ans après la sortie de son deuxième album, SPLIT. C'est sur scène que le rappeur de J'aime bien a fait cette grande annonce, alors qu'il était en concert à Bordeaux. Une nouvelle qui a plus qu'enthousiasmé ses fans, déjà hypés par un teasing qui a commencé en décembre.

Un projet qui s'annonce très sombre

Pour régaler encore plus son audience, Josman a accompagné cette annonce de plusieurs séries de photos partagées sur les réseaux. Des clichés en noir et blanc, dans lesquels on voit le musicien tenant un bouquet de roses, apparemment perdu dans la nuit enneigée. Sur la seconde série de photos, une couleur apparaît : le rouge, celui d'un ballon en forme de coeur tenu par Josman, qui ne semble pas avoir plus trouvé son chemin.

Une ambiance glaçante et lugubre qui promet un projet bien sombre, où il sera apparemment question d'amour. Cet album, sur lequel le rappeur travaille depuis le début de l'hiver, sera apparemment imprégné de la saison qui l'a fait naître. Il fera suite à son EP de 6 titres, MYSTR J.O.$., conçu avec son frère et dévoilé en janvier 2021, et sera accompagné d'une tournée en 2022 dont un Zénith de Paris pour le 16 octobre.

Pour l'instant, pas plus d'informations : la cover et la tracklist doivent encore être annoncées, et on attend chaque info avec beaucoup de hâte.