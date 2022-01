Josman : l'album est terminé, place au mix

Josman vient d'annoncer que son prochain album était prêt, et qu'il ne manquait plus que le mixage.

par Team Mouv'

Enfin ! Le retour de Josman, annoncé fin 2021, semble être proche : selon le rappeur lui-même, l'album est terminé, et il ne manque plus que le mix.

Bien que plus discret que d'autres dans sa stratégie de communication, Josman est loin d'être oisif. Alors qu'il avait annoncé travailler sur un nouveau projet, qui serait son troisième album studio après SPLIT et J.O.$, le rappeur de J'aime Bien ! sera apparemment de retour bientôt, puisque selon un message qu'il a publié sur Twitter, l'album est presque terminé, et serait un phase de mix.

Josman, discret mais bien présent

Un seul mot, et les fans se sont aussitôt emballés : "MixTime", a annoncé Josman ce lundi 31 janvier sur son compte Twitter, enflammant aussitôt la plateforme. Malgré son absence, Josman est resté sous le feu de l'actualité grâce à deux certifications : une platine, pour *J.O.$,* et une or pour Split. On l'a également entendu dans l'album de Jazzy Bazz, Memoria, sur le titre Albiceleste. Et, surtout, Jos a annoncé une tournée en 2022 dont un Zénith de Paris pour le 16 octobre : de quoi faire rêver les fans à une grosse sortie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Comme il sait si bien le faire, l'artiste fait monter la pression : il s'était déjà exprimé sur Twitter, affirmant en décembre : "Je prends mon temps mais je suis toujours en mode album, là j'ai bientôt fini". Apparemment, le nouvel album de Jos a avancé plus vite que prévu, et il est très probable que l'on puisse l'écouter avant la mi-2022. Un retour très attendu par ses fans, parmi lesquels on peut compter Marc Lavoine, qui s'est récemment dit sous le charme du rappeur.

Décidément, 2022 commence bien pour les fans de rap français : les sorties ne cessent d'être annoncées, et l'année s'annonce chargée de projets plus qualitatifs les uns que les autres.