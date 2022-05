Josman et Chanceko aperçus ensemble en studio

Les deux rappeurs, Josman et Chanceko, semblent nous préparer une petite surprise en studio.

par Team Mouv'

Quelques semaines après avoir livré son album M.A.N, Josman est déjà de retour dans l'actualité. Le MC a été aperçu en studio, avec Chanceko, grand espoir du rap français.

Un featuring en préparation ?

Dans une story publiée par Moussmax sur Instagram, on découvre les deux artistes réunis en studio. Evidemment, on ne dispose pas d'autres éléments pour l'instant. Difficile de savoir ce que Chanceko et Josman nous préparent.

Depuis la sortie de Malaboy, sa première mixtape, Chanceko est au charbon, et semble préparer un nouveau projet, après la sortie de plusieurs morceaux en 2022. On peut donc imaginer que cette connexion avec Josman se retrouve dans un futur projet de Chanceko. Seul l'avenir nous le dira.