José Luccioni, la voix d'AL Pacino qui a posé sur JVLIVS I et II, est décédé

José Luccioni, narrateur des interludes d'SCH nous a quittés.

Célèbre voix française d'Al Pacino, interprète des interludes sur les projets JVLIVS I et II d'SCH, José Luccioni s'est éteint à l'âge de 72 ans.

Une voix de légende s'éteint

SCH a marqué l'empreinte du rap français par ses deux tomes d'albums JVLIVS, narrant le parcours d'un mafieux au travers d'une atmosphère intrigante, sombre et puissante. Cette ambiance qui règne autour de ces projets au point de les mener au succès, il l'a doit en particulier à José Luccioni, qui a prêté sa voix pour les célèbres interludes du rappeur et dont on apprend le décès ce jeudi 2 juin.

Un homme, un talent, un acteur mais surtout une voix qui en aura marqué plus d'un et qui a connu son dernier souffle à l'âge de 72 ans, après avoir brillé comme comédien de voix d'Al Pacino, qu'il double depuis 1995 dans des films cultes tels que Heat, L'Enfer du dimanche, Insomnia mais aussi dans The Irishman et plus récemment House of Gucci.

Pour Le déluge, 420 mètres, Beretta 92FS mais aussi Gibraltar, La battue et Le coup d'avance, merci à ce grand Monsieur de nous avoir servit les meilleurs interludes du rap français.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.