Jok’Air va sortir des livres pour enfants, ainsi que des figurines et peluches

Jok'Air lance ses livres pour enfants à la rentrée.

Big Daddy Jok réserve une surprise à ses fans et vient de poster sur Instagram une publication éphémère ce dimanche 4 juin . Le rappeur met la pression : en légende il est écrit "Je laisse le post moins de 24h"__ . Malheureusement pour les fans, ce n'est pas un nouvel album ! En fait, Jok'Air nous apprend qu'il lance une collection de livres pour enfants avec des figurines et des peluches associées .

Une affaire de famille

Ces livres intitulés "Il y a ma famille" seront disponibles dès la rentrée . Très proche de sa famille, il a décidé de mettre en avant les personnes qu'il aime le plus au monde : les membres de sa famille ! On suivra donc les aventures de son fils et surtout de sa nièce, le personnage principal . Haute comme trois pommes, elle est aussi la co - écrivaine de ces histoires ! Sur son post Instagram à durée limité, Jok'Air précise que les aventures de la petite Mila va "mettre en image ma famille ( mon fils "Bébé Davidson" . Mes deux frères qui sont "Papa Dav" et "Tonton Dann" . Ma nièce "Mila" et son chien "Hermes" . Ma mère "Mamie Mado" ) .

Le rappeur est fier et souligne qu'il a "Hâte de ( nous ) présenter les 3 premiers livres, les trois premières histoires ( 1 . A la mer 2 . Fête des grands mères 3 . Mission Papa Noël ) . " Cette belle initiative n'aurait pas pu voir le jour sans la contribution de sa sœur Ines, la directrice artistique et écrivaine ni de son frère . Surnommé La Dictature ce dernier n'est autre que l'éditeur des livres "Il y a ma famille" . Ce nouveau projet littéraire est réellement une affaire de famille . Pour l'aspect visuel, il y a les illustrations colorées de Logann Kerouasse et les figurines ultra réalistes créées par Jojo Custom, un pro des figurines cosplay en résine .

Un livre ou figurine acheté = 1 euro à l'asso de Jok'Air

L'ex membre de la MZ a le cœur sur la main et il ne rate pas une occasion de semer le bonheur autour de lui et il le montre encore aujourd'hui . Chaque achat de livre, de peluche ou de figurine rapportera 1 euro à son association La mélodie des quartiers, comme il l'explique sur Instagram : "Je tiens à préciser que pour chaque livre, figurine, et peluche vendu, 1euro est automatiquement reversé à mon association @lamelodie _ des _ quartiers . " Le nom de son association vous rappelle quelque chose ? Elle fait référence à son fameux single La mélodie des quartiers pauvres . L'objectif de sa création est de "__Donner de l'amour, aider les enfants en difficultés à travers l'art et la culture . "

Une chose est sûre, Jok'Air nous surprendra toujours dans la musique comme dans d'autres domaines artistiques !

