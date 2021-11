Jok’Air reprend "Strass et Paillettes" de Booba, il valide

Jok’Air envoie une reprise du classique de Booba, "Strass et Paillettes", validée par le Duc.

par Team Mouv'

Alors qu'il est en pleine promo de son prochain projet, Jok'air régale ses fans en reprenant un titre mythique du rap français, Strass & Paillettes.

Jokair toujours aussi productif

Jok'air est l'un des rappeurs les plus prolifiques de sa génération et il ne compte pas s'arrêter là . Début octobre, le rappeur du 13ème arrondissement de Paris a tout d'abord dévoilé le nom de son prochain album La Mélodie Des Quartiers qu'il annonce pour le printemps 2022 . Deux semaines plus tard l'auteur de Las Vegas teasait la sortie d'un autre projet, sa mixtape NEW JOK CITY dont la sortie est prévue le 19 novembre .

Pour nous faire patienter avant cette sortie, Jok'air nous a envoyé le titre Game 7 fin octobre puis a balancé sur les réseaux sociaux, ce vendredi 12 novembre, une reprise de Strass & Paillettes de Booba featuring Ali .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Titre iconique du rap français, figurant sur le premier album solo du Duc de Boulogne, Temps mort, cette reprise n'a pas tardé à faire réagir son interprète d'origine . En effet, un jour après sa publication, Booba a directement partagé, en story, le tweet de présentation du morceau, semblant ainsi valider la performance de Jok'air .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On ne sait pas encore si cette reprise figurera sur le prochain projet de Big Daddy Jok, mais elle aura au moins eu le mérite de remettre au gout du jour un classique du rap français .