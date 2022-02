Jok’air feat Tayc pour la Saint-Valentin

Jok'air et Tayc annonce un featuring qui sera disponible pour le jour de la Saint-Valentin.

Avis aux célibataires, vous ne serez pas seul(e) le jour de la Saint-Valentin puisque Jok'air et Tayc, les deux loveurs de la scène française, ont annoncé la sortie de leur featuring.

Sorry not sorry

Ne vous excusez surtout pas messieurs, on attendait que ça. Ce dimanche 6 février, Big Daddy Jok a fait la surprise sur ses réseaux sociaux. C'est à travers un post instagram que le rappeur a dévoilé un feat que personne n'attendait mais pour autant plutôt évident. En effet, le 14 février prochain, les fans de Tayc et de Jok'air pourront retrouver les deux lovers dans un featuring intitulé Sorry not sorry et il semblerait, au vu des photos postées, qu'un clip sera également disponible.

Loin de l'image des toxics boys, les deux rappeurs aiment se prêter à un exercice qu'ils maitrisent à la perfection à savoir chuchoter à l'oreille des demoiselles. Et quel meilleur jour pour s'y atteler si ce n'est le jour de la fête des amoureux ?

Rendez-vous donc le 14 février pour savoir ce que l'auteur de Elles ont trop joué avec mon coeur et celui de Le temps, visiblement tout deux déçus par l'amour, ont à nous dire.