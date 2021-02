Jok'Air balance le clip inquiétant "Ce soir je sors"

Jok'Air nous a dévoilé un clip ultra sombre aux multiples symboles : "Ce soir je sors".

par Team Mouv'

Disponible depuis le 11 décembre 2020, l'aventure autour de l'album VI République de Jok'Air est loin d'être terminée ! Alors que la cover mettant en avant l'activiste Assa Traoré et son combat à la tête du collectif Justice pour Adama, avait déjà grandement fait parler d'elle, Jok'Air continue d'envoyer du lourd en terme de visuels . Le 14 février, il a envoyé le clip de Ce soir je sors, et autant vous dire que la vidéo est une expérience à part entière .

Le clip s'ouvre sur une introduction où l'on suit Jok' déposer son enfant chez son ex - compagne . Cette dernière lui ouvre la porte, accompagnée de son nouveau copain . "J'ai trop pleuré pour toi, voilà pourquoi ce soir je sors avec mes gars" : une fois la porte refermée, il est clair que le rappeur va faire la fête pour tenter d'oublier ses problèmes de coeur .

Un "Thriller" des temps modernes

C'est dans ce qui ressemble fort à une soirée clandestine derrière la chambre froide d'une boucherie que Jok'Air et ses potes arrivent, après avoir passé un vigile compréhensif ( portant d'ailleurs le t - shirt Justice pour Adama) . À mesure que la fête bat son plein, c'est une atmosphère de plus en plus sombre qui s'installe . . . bientôt, presque sans s'en être rendu compte, on se retrouve entouré de vampires assoiffés de sang . Dans la foule, on distingue le nouveau copain de l'ex - chérie de Jok'Air, et on comprend vite qu'il va passer un sale quart d'heure .

La réalité devient bientôt film d'horreur catharsique, via une transition extrêmement bien opérée . L'ambiance générale et le rire démoniaque du rappeur à la fin du clip ne sont pas sans faire penser au cultissime clip Thriller de Michael Jackson . La réalisation, signée Bailey Koffigan, est très bien pensée car tout est fait pour instaurer progressivement une ambiance inquiétante : du lettrage rouge sang, aux couleurs à la fois sombres et éclatantes du club en passant par les maquillages ultra réussis . On est très fans .