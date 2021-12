Jok’Air a distribué des cadeaux à 500 enfants pour Noël

Jok’Air offre des cadeaux à 500 enfants à travers la France.

par Team Mouv'

C'est le style de beaux gestes qu'on aime voir. Jok'Air est ce genre d'artiste qui s'engage dans ses textes mais aussi dans ses gestes et il le prouve une nouvelle fois.

Une tournée des cadeaux

C'est la période des fêtes et certains artistes en profitent pour faire des cadeaux à leurs fans, à leur quartier ou encore à leur communauté. Jok'Air fait partie de ces artistes et a décidé d'aller à la rencontre de 500 enfants à travers la France avec son association "La Mélodie des Quartiers". En collaboration avec Snipes, l'ancien membre de la MZ a ainsi pu délivrer quelques cadeaux comme des bonnets, des sweat-shirts ou encore ses livres pour enfants "Il y a ma famille".

Dans un post publié sur les réseaux, l'auteur du récent New Jok City explique son action : "Plus jeune, des associations m'ont aidé et je me suis toujours promis que plus grand, je rendrai la pareille". Dans la suite du message il précise même : "Ce n'est que le début, je souhaite mener plus d'actions pour la jeunesse. Cette tournée n’était que le commencement."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Jok'Air conclut l'année avec un beau geste qui aura donné le sourire à bons nombres d'enfants et ça, ça vaut bien tous les disques d'or du monde.