“JEFE” de Ninho est certifié double disque de platine

Ninho confirme qu'il est le patron des certifications en obtenant un deuxième disque de platine pour son album "JEFE".

Alors que Ninho a prouvé plus d'une fois qu'il était le patron du rap game en signant de gros chiffres sur chacun de ses projets, il a annoncé hier, lundi 24 janvier, sur ses réseaux sociaux que son dernier album JEFE a été certifié double disque de platine. Une certification qui vient s'ajouter à son palmarès déjà très étendu.

N.I, le jefe des certifications

Alors qu'il sortait le 3 décembre dernier son album JEFE, Ninho a réalisé un des meilleurs démarrages de 2021 et s'est hissé dans le top 10 des albums les plus vendus en France. En deux semaines d'exploitation seulement, Johnny avait obtenu un premier disque de platine avec plus de 100 000 équivalents ventes.

Le rappeur du 91 reste au top de la course aux certifs. En effet, il a décroché son 46ème single de platine avec son titre éponyme le 4 janvier dernier. En un mois et demi seulement, 7 titres sur 15 de son album, pourtant réalisé sans collaboration, ont déjà reçu une certification. N.I a réitéré l'exploit ce lundi 24 janvier en signant son double disque de platine pour JEFE soit l'équivalent de 200 000 ventes.

Tout semble donc continuer de se passer comme prévu pour celui qui avait prédit son destin et qui est aujourd'hui devenu le chef du rap français.