JeanJass sort l'album "Doudoune en été" avec 10 dingueries

"Doudoune en été", le nouvel album de JeanJass, est disponible.

par Team Mouv'

C'est le printemps, il fait chaud, il fait beau et JeanJass est là pour célébrer avec nous. Le rappeur vient de sortir l'album Doudoune en Été, son dernier projet en date.

Vous hésitez encore sur votre son de l'été ? Ne cherchez plus : JeanJass vient de sortir une dinguerie. La moitié du duo Caba & JJ, qui prend de plus en plus ses marques en solo, nous offre son dernier projet : Doudoune en Été. Un album explosif de dix titres qui vient juste à point pour l'été et pour nous enjailler sur la route des vacances.

GG JJ

Sur Doudoune en Été, JeanJass balance un flow à la fois posé et rythmé, avec une voix portée par des instrus solaires. On retrouve sur l'album des featurings de qualité, avec aussi bien des grands noms du rap game comme Youssoupha ou Jazzy Bazz que des nouveaux arrivés, tels que Fuku ou Tuerie qui a marqué l'année 2021 par son titre Tiroir Bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un album réalisé avec une main de maître, confirmant l'avancée de JeanJass, qui s'épanouit hors des facilités de son duo avec Caballero. Entre prises de risques et recette qui fonctionne, on y retrouve tout ce qu'il faut pour s'ambiancer sur la douce voix du présentateur de High et Fines Herbes, qui ne semble pas avoir fini de nous surprendre.

Bref, GG JJ, et merci pour ce projet qui vient nous rafraîchir même sous les plus grosses chaleurs.