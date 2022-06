JeanJass annonce la tracklist de son nouveau projet

Le Belge JeanJass revient pour un nouvel album solo et nous donne tous les détails.

par Team Mouv'

Le 16 avril 2021, les deux rappeurs belges Caballero et JeanJass nous offraient chacun un album solo : OSO pour Caba et Hat Trick pour JJ. Ensuite, ils sont revenus ensemble avec le projet Zushiboyz, limité à 1500 exemplaires exclusivement en vinyle, mais le processus de carrière solo continue. Son compère Caballero avait dévoilé

OSITO le 8 avril dernier et Jeanjass vient d'annoncer son album, DOUDOUNE EN ÉTÉ , pour le 17 juin.

10 titres 4 feats

JeanJass vient de dévoiler en vidéo bien esthétique et rythmée la tracklist de son projet à venir et on pourra y retrouver 10 titres dont 4 featurings de choix avec Jazzy Bazz, Tuerie, Youssoupha et Fuku.

