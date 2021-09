Jazzy Bazz : un live Colors pour bientôt ?

Le rappeur parisien pourrait revenir prochainement dans l'émission Colors et même avec un nouveau projet solo.

Depuis quelques temps, Jazzy Bazz est plutôt absent de la scène rap . En 2021, on l'a entendu sur un album collaboratif avec Edge et Esso Luxueux, Private Club. Récemment, on a appris qu'il participerait au futur album de Zamdane, aux côtés de Soso Maness et Dinos . Mais l'artiste nous réserve - t - il plus de surprises solo pour la fin de l'année ?

Bien que Jazzy Bazz ne soit pas de ces rappeurs qui s'expriment tous les jours sur les réseaux, il a retweeté, ce samedi 11 septembre, les paroles d'un de ses fans: "le fait que jazzy bazz ait pas de colors a son actif me désole fin du game ( sic ) " . Et la réponse du rappeur semble être l'indice que la volonté du tweetos sera exaucée : en répondant simplement par un émoji sablier, il nous sous - entend que sa participation à l'émission Colors n'est qu'une question de temps .

Un nouveau projet ?

Mais Jazzy Bazz ne s'est pas arrêté là . Continuant de faire monter le suspens et la pression, l'ancien de l'Entourage a partagé plusieurs posts nous laissant rêver d'un retour prochain . En effet, le 7 septembre, 3 ans après la sortie de son album Nuit, Jazzy Bazz écrit sobrement sur twitter: "Bientôt la suite . . . ". De quoi affoler la toile, et alimenter les espoirs de ses fans .

De nombreux artistes sont passés par le show désormais mythique, et il est vrai que Jazzy Bazz n'en fait pas encore partie . Son silence ces dernières années, alors que l'émission YouTube prenait de l'ampleur, peut expliquer son absence dans Colors . Mais à l'approche de la fin de l'année, on sent que Jazzy Bazz nous réserve de belles nouveautés, dont, sans doute, un beau live YouTube .