Jazzy Bazz tease la sortie d'un clip avec... Alpha Wann !

Les deux membres de l'Entourage dévoileront prochainement une nouvelle collaboration.

par Team Mouv'

On les avait déjà apprécié sur Insomnie sur l'album Nuit, Jazzy Bazz et Alpha Wann refont équipe à l'occasion d'un nouveau morceau. Ce 3 janvier, Jazzy Bazz a posté une photo sur Instagram d'un homme cagoulé avec comme légende : "Prochain clip en feat avec le gars sur la photo, vous le reconnaissez ?".

Le lendemain, c'est Alpha Wann qui lève le mystère autour de cette photo, en s'affichant avec la fameuse cagoule, créée par Balkinova. C'est de cette façon que les deux rappeurs parisiens nous annoncent leur prochaine collaboration, avec un clip qui devrait sortir prochainement.

Jazzy Bazz revient avec Memoria

L'année 2022 sera marquée par le retour de Jazzy Bazz avec un album solo prévu pour le 21 janvier. Quatre ans après son opus Nuit, le rappeur nous prépare du lourd et tease ce nouvel opus comme il faut. La tracklist composée de 17 morceaux a été dévoilée, mais on ne connaissait pas encore le nom des invités. On sait désormais qu'Alpha Wann devrait figurer sur cet album, ultra attendu.