Jazzy Bazz sur Vald : “j'ai l'impression qu'il n’a plus rien à prouver”

De passage chez GQ, Jazzy Bazz a jugé le rap français et a donné son avis sur Vald ou encore 1PLIKÉ140.

Jazzy Bazz annonçait il y a plusieurs mois son retour avec un nouvel album intitulé Mémoria qui sera disponible ce 21 janvier. En attendant, le rappeur parisien a été l’invité de GQ et a analysé plusieurs morceaux de rap français dont Anunnaki de Vald, sorti récemment.

Un avis très constructif sur le V

Ce 19 janvier, GQ a publié un nouvel épisode de la playlist du "juge le rap français" avec comme invité Jazzy Bazz, qui s'est adonné à l'exercice et qui a pu juger quelques morceaux rap du moment.

Celui qui s'apprête à sortir son nouvel album solo dans quelques jours après plus de 3 ans d'absence a donné ses analyses très pertinentes et toujours accompagnées de bonnes références sur les récents morceaux de Vald, Moha MMZ, Kaaris et Kalash Criminel ou encore 1PLIKÉ140.

Même si tous les titres ne s'inscrivent pas forcément dans le même registre que Jazzy Bazz comme Omerta de Moha MMZ, son jugement n'en est pas moins resté constructif, notamment envers Vald et son titre Anunnaki sorti le 7 janvier dernier.

Le rappeur de l'Entourage a déclaré à son propos "Il a cette manière de faire des sons à la fois très efficace, single et très bien écrit". Malgré qu'il ne soit "pas assez fan de la prod" pour que le son le bouleverse, le rappeur a continué sur le clip "je trouve le clip grave bien, je sais pas si il y a une réf à La Valse des pantins mais j'aime bien ce que Vald arrive à mettre en sujet sous jacent de son texte. Il y a un certain recul par rapport à la musique, par rapport à la célébrité" avant de conclure "J'ai l'impression qu'il n'a plus rien à prouver, il revient avec des trucs un peu plus sombres, un peu plus mélancoliques qui moi me parle plus".

Cette argumentation parfaitement structurée fait largement honneur à la culture de l'artiste qui suit également de près les nouveaux talents puisqu'il indique à propos d'1PLIKÉ140, le jeune drilleur de Clamart "je trouve que dans la nouvelle génération c'est un des plus chauds".

Une chose est sûre, on a hâte d'être vendredi pour découvrir l'album de l'Invaincu.