Jazzy Bazz : son featuring avec Nekfeu dévoilé par surprise

Jazzy Bazz sort par surprise son feat avec Nekfeu.

La sortie du prochain album de Jazzy Bazz est plus proche que jamais et en guise de dernier cadeau, il a décidé de sortir son featuring avec Nekfeu.

"L'ambiance, elle est pas ricaine, obligé d'se démarquer comme Harry Kane"

Peu avant la surprise, les featurings de l'album avaient fuité à travers des captures du vinyle. On y retrouve bien évidement Alpha Wann et EDGE, tous deux présents sur des extraits déjà dévoilés, mais aussi Laylow, Josman, Rodbloc et donc Nekfeu.

Dévoilé par surprise, la veille de la sortie de Memoria, Élément 115 est le quatrième extrait du projet envoyé par le rappeur parisien après Zone 19, P-Town Blues et Panorama. Ce n'est pas la première collaboration entre les deux rappeurs. Ils ont en effet, fait parti du même collectif, L'Entourage, et ont featé sur Besoin de sens, Stalker ou encore l'excellent Éternité.

Pour ce nouveau morceau, les deux collègues entremêlent leurs couplets et offrent un titre aux flows incisifs et aux punchlines aiguisées qui saura plaire aux fans de kickage.

À travers les différents extraits envoyés, Jazzy Bazz a parfaitement su teaser son prochain projet et à moins de 24h de la sortie de l'album on a qu'une seule hâte : découvrir le reste.