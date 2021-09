Jazzy Bazz nous offre un blues parisien pour son Colors

Jazzy Bazz marque son retour par un passage chez Colors.

par Team Mouv'

Alors que le rappeur parisien a récemment annoncé la suite de son album Nuit, il marque le début de son retour par un passage chez Colors .

Jazzy Bazz en plein blues

On connait l'habitude des rappeurs de venir dans le studio de Colors avant la sortie de leur prochain album, en témoigne les prestations de Sofiane, Freeze Corleone ou encore Zuukou Mayzie . Cette fois ci c'est Jazzy Bazz que l'on retrouve dans le studio berlinois . Sur une prod mélancolique de Wavyvaye & Rithier, l'artiste nous emmène faire un tour dans ses pensées. On découvre alors un rappeur en plein spleen, tiraillé par les questionnements de la vie : la mort, le bonheur, les proches . . . Dans un décor tout rose on retrouve le parisien technique comme à son habitude avec son phrasé et sa touche parisienne si caractéristiques.

Pour rappel, d'ailleurs, P - Town fait référence à la ville de Paris, c'est aussi le nom de l'album de Jazzy Bazz sorti en 2016, le rappeur utilise également "3 . 14" ( le chiffre correspondant au terme π ( Pi ) en mathématique ) pour évoquer la capitale . En tout cas le rappeur nous livre une superbe performance, accompagnée, comme souvent chez Colors, d'une belle esthétique, de quoi nous donner l'eau à la bouche pour le projet à venir .

