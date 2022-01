Jazzy Bazz : les premiers chiffres de vente de "Memoria"

Les chiffres de ventes mid-week du dernier album de Jazzy Bazz ont été dévoilés.

3 jours après la sortie de son projet, les premiers chiffres de ventes ont été dévoilés et témoignent d'une grande réussite pour le membre de L'Entourage.

Déjà le meilleur démarrage de sa carrière

Ce vendredi 21 janvier, Jazzy Bazz dévoilait son nouvel album, Memoria. Très attendu par les fans du rappeur parisien, qui n'avait pas sorti de projet solo depuis plus de 3 ans, l'album n'a pas déçu. Composé de 17 titres et de nombreuses grosses collaborations comme Nekfeu, Alpha Wann ou encore Laylow l'album a été très bien accueilli, et les chiffres le prouvent.

En effet, ce lundi 24 janvier les ventes mid-week de Memoria ont été dévoilées et annoncent 6 732 ventes pour l'auteur de P-Town Blues. Un très beau résultat qui se répartit très équitablement entre ventes physiques (54%) et ventes streaming (44%). Si on se réfère aux précédent projet de Jazzy Bazz, il s'agit d'une superbe progression puisque Nuit s'était vendu à 3 817 exemplaires en 1 semaine.

Avec ce score Jazzy Bazz réalise le meilleur démarrage de sa carrière et au vu de la qualité de l'album, il y a de fortes chances qu'il obtienne dans quelques mois son premier disque d'or.