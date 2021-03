Jazzy Bazz, Esso Luxueux et Edge lâchent le clip festif "Non-Stop"

Le trio Jazzy Bazz, Esso Luxueux et Edge vient de dévoiler un deuxième extrait de leur album commun, et le clip est déjà dispo !

par Team Mouv'

Début mars, les trois rappeurs Jazzy Bazz, Esso Luxueux et Edge avaient secoué la planète rap français en annonçant un projet commun. L’album Private Club de 11 titres "en mode néon" sortira le 23 avril prochain . Le même jour, ils dévoilent le son Montecristo.

Un nouveau son pour patienter

Hier soir le trio a continué à distiller de quoi faire patienter les fans . Jazzy Bazz a lâché sur sa chaine Youtube le clip de Non - Stop, le deuxième son du projet . Fidèle au titre de l’album, le clip dévoile une ambiance club, verre à la main et lumières rouges . Comme on l’avait aperçu dans Montecristo, le combinaison des univers des trois rappeurs se marient à merveille . Cette fois c’est EDGE qui assure le refrain percutant, encadré par les couplets nonchalants d’Esso et la plume dorée du Bazz .

Jazzy Bazz bientôt de retour en solo ?

Avant d’annoncer le projet commun Private Club, le rappeur de l’Entourage avait sorti le troisième EP de la série Memento. Mais ce qu’attendent surtout la fanbase c’est un nouvel album solo, plus de deux ans après le dernier . En janvier, le MC avait annoncé travailler sur un projet solo mais sans pour autant dévoiler de date . Il dit être suspendu à la situation sanitaire : "J'aimerai le drop [ l’album ] quand les concerts auront repris . . . Vous me manquez" explique l'artiste dans son message . Il faudra donc encore patienter .