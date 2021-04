Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux nous invitent dans leur club privé pour leur nouveau clip

Le trio Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux régalent avec un nouveau clip.

Potes de longue date, Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux ont décidé il y a quelques mois de s'"enfermer" en studio ensemble pour charbonner sur un projet intitulé Private Club. Le résultat : 11 titres pour découvrir leur univers, sortis le 23 avril dernier .

Soirée privée entre potes

Pour accompagner la sortie de ce projet qui leur tient vraiment à cœur, le trio de rappeurs avaient déjà dévoilé 2 clips avant le projet : Fascinant et Non Stop, ainsi que le single Montecristo. Pour continuer de régaler leur public, ils nous offrent maintenant le clip Private Club qui est clairement une immersion dans leur club privé . Le clip est réalisé par Loïc Ougier dans une ambiance assez sombre mais festive, qui donne clairement envie de s'ambiancer en club ( comme on pouvait le faire avant le Covid . . . )

Pour ceux qui seraient passés à côté du projet, on vous conseille d'aller y prêter une oreille et surtout de mater leur passage dans Mouv' Rap Club, pour en savoir plus sur ces 3 acolytes passionnés de rap .

